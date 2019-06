Bolsonaristas mudam tom no Twitter e ataque à mídia vira apoio à Lava Jato

São Paulo — Assim que o site de notícias The Intercept revelou na noite dedomingo (09) uma série de mensagens privadas entre o ex-juiz federal, Sergio Moro, e o procurador responsável pela Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se mobilizaram no Twitter em defesa dos envolvidos.

Em um primeiro momento, a estratégia adotada foi atacar o mensageiro, no caso o portal e também o jornalista responsável pelas revelações, o americano Glenn Greenwald.

Houve citações hostis ao fato de que ele é casado com David Miranda, deputado federal pelo PSOL que assumiu o cargo após a saída de Jean Wyllys, enquanto o outro campo rebateu que o jornalista é vencedor do prêmio Pulitzer e já foi chamado de “renomado” pelo próprio Deltan em 2016.

Segundo um levantamento da agência de monitoramento digital AP/Exata, contudo, depois houve uma mudança na maré da reação à crise por parte dos bolsonaristas.

Uma análise numérica de publicações, entre os dias 7 e 11 de junho, mostram uma inversão na polaridade de sentimentos, com pico negativo acentuado na manhã desta segunda-feira (10).

Já nas últimas horas desta segunda-feira (10) e na manhã desta terça-feira (11), os bolsonaristas mudaram a narrativa e passaram a ignorar o mérito das revelações e defender a atuação da Operação Lava Jato.

De fato, a estratégia foi observada pelos usuários do Twitter nesses últimos dois dias. No dia seguinte às reportagens, as hashtags #VazaJato e #MoroCriminoso ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social. Na noite de ontem, se destacaram a #EuApoioaLavaJato e #EuToComOMoro.

Alguns exemplos podem ser vistos na conta da deputada federal Joice Hasselmann, líder do governo no Congresso, e Do senador Álvaro Dias, candidato à Presidência no ano passado.

Os fatos.

1-Celulares de @SF_Moro e turma da Lava-Jato são hackeados. 2- Informações privadas das vítimas aparecem no @theintercept, site esquerdista até a medula. 3- o “marido” do dono do site é suplente de @jeanwyllys_real e ganhou a vaga numa operação obscura. Entenderam? — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) June 10, 2019

Sérgio Moro é o grande ministro do governo Bolsonaro. Não há qualquer razão para a sua demissão, como quer a marginália. #EuApoioALavaJato #ADComunicação pic.twitter.com/jYD26VRxkS — Alvaro Dias (@alvarodias_) June 10, 2019

Reforma da Previdência

De acordo com a análise da AP/Exata, um dos argumentos citados como suposta motivação para os vazamentos do The Intercept seria a intenção de prejudicar o andamento da reforma da Previdência.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez essa mesma sugestão durante um evento: “Não é coincidência que estoura essa bombinha toda hora. Toda hora estoura uma vendo se paralisa a marcha dos eventos”, disse.

A ideia também ganhou eco no Twitter:

Não se enganem. Esses vazamentos são estratégicos. O MPF quer minar o governo para não termos reforma da previdência. — Bruno Zangari (@b_zangari) June 10, 2019

Acho pouco provável. Quem soltou as informações ao que me parece advoga apenas por Lula, e contra a Reforma da previdência. Seria muita coincidência os vazamentos saírem na semana de votação. Moro agiu ilegalmente, mas Lula continua sendo bandido. https://t.co/MXh4r5vXu4 — Angelica Cunha (@angelfcunha) June 11, 2019

A cada etapa que a reforma da previdência avançar, vão ocorrer os vazamentos da @TheInterceptBr . Vão fazer aos poucos. Tem muita gente com medo de perder privilégios no país. — Daniel Kottler Burman (@DKBurman) June 10, 2019

O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial, Samuel Moreira, marcou a entrega do seu parecer para quinta-feira (13).

