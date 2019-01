Boletim médico: Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem febre

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica e não apresenta sinais de infecção, mas segue com visitas restritas. A informação consta no boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 31, pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo. Nossa missão será cumprida! O Brasil ocupará a posição que merece no conxteto internacional! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 31, 2019

“Não há disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. Continua em jejum oral, recebendo os nutrientes por via endovenosa. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e um período de caminhada fora do quarto”, diz o boletim. O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, disse nesta quinta-feira que Bolsonaro conversou e despachou com um assessor, que veio diretamente de Brasília, para definir e assinar alguns decretos. Por enquanto, no entanto, as visitas estão restritas.

“Nós temos esperança que semana que vem as notícias sejam alvissareiras”, disse o porta-voz, informando que o presidente mantém a alimentação endovenosa e gradualmente será introduzida a alimentação líquida e pastosa.