Curtas – o mais importante do Brasil e do mundo

Boeing lamenta queda de avião na Etiópia

A fabricante americana de aeronaves Boeing lamentou neste domingo a morte de 157 pessoas no acidente aéreo da Ethiopian Airlines, que operava uma de suas aeronaves, um Boeing 737 MAX 8, e ofereceu assistência técnica. “A Boeing está profundamente entristecida pela morte dos passageiros e Da tripulação do voo Ethiopian AirliNes 302, um avião 737 Max 8”, disse a companhia em um breve comunicado. O avião com passageiros de 35 nacionalidades caiu no domingo minutos após decolar do aeroportod e Adis Abeba, na Etiópia, com destino a Nairóbi, no Quênia. Como consequência da tragédia, a China já proibiu voos domésticos com aviões modelo 737 Max 8.

Bolsonaro e Trump

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite deste sábado, 9, em sua conta no Twitter que irá no dia 19 de março para os Estados Unidos, onde vai encontrar-se com o presidente americano Donald Trump. “Será uma grande oportunidade de retomar os fortes laços entre nossas nações na busca de um ocidente com liberdade e prosperidade. Temos muito a somar!”, escreveu o presidente brasileiro. A reunião com Trump havia sido confirmada na sexta-feira à noite pela Casa Branca em comunicado oficial.

PL da mineração avança no Congresso

Um projeto de lei (PL) que protege as finanças de municípios impactados por rompimentos de barragens e que deixa mais clara as regras de responsabilização civil, penal e administrativa dos causadores de tragédias ambientais avança rapidamente no Senado Federal. A proposta foi aprovada às vésperas do carnaval por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Meio Ambiente e seu parecer final aguarda para ser lido em plenário. O PL 550/2019 foi apresentado pela senadora Leila Barros (PSB-DF), mas o texto inicial foi modificado após negociações que levaram à incorporação de sugestões de outros parlamentares. De acordo com o gabinete da senadora, a expectativa é que o parecer final seja lido já na próxima terça-feira (12), quando a Casa retoma suas sessões deliberativas após o recesso do carnaval.

Democratas: novo shutdown?

Os líderes do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos advertiram neste domingo ao presidente Donald Trump que incluir uma verba de US$ 8,6 bilhões para a construção de um muro na fronteira com o México na sua próxima proposta orçamentária provocaria uma nova paralisação do governo. “O presidente Trump prejudicou milhões de americanos e gerou um caos generalizado quando de maneira imprudente paralisou o governo para tentar desenvolver seu caro e ineficaz muro. O mesmo acontecerá de novo se insistir”, disseram em comunicado a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer.

R$ 3,8 bi em propinas por Copa

O governo do Catar pode ter desembolsado 880 milhões de euros (cerca de 3,8 bilhões de reais) para levar a Copa do Mundo de 2022 ao país, segundo revelou nesta domingo o jornal britânico The Sunday Times. Documentos mostram que o Catar pagou o valor à Fifa para comprar votos favoráveis à sua candidatura contra países muito mais estruturados, como Estados Unidos e Coreia do Sul. A Fifa voltou a afirmar que as polêmicas envolvendo a escolha do país para sediar a Copa do Mundo foram esclarecidas anteriormente.