Bolsonaro teria compartilhado vídeo convocando para manifestação

A jornalista Vera Magalhães, da coluna BR Político, do Estadão, publicou que o presidente Jair Bolsonaro teria compartilhado um vídeo para sua rede de contatos no WhatsApp convocando apoiadores a participar de manifestação no próximo dia 15 de março. O ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM) também confirmou à Folha de S.Paulo e ao Globo que recebeu o conteúdo do próprio presidente, embora não tenha lido a ação como um “incentivo”. O vídeo mostra imagens de Bolsonaro e afirma que o presidente está “enfrentando a esquerda corrupta e sanguinária por nós” e “precisa de nosso apoio nas ruas”. Junto ao vídeo, o presidente também teria escrito “15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre.” A manifestação de 15 de março, convocada por grupos de direita, vem sendo classificada como um ato de apoio ao presidente e contra o Congresso.

Reações

Líderes criticaram as notícias de participação de Bolsonaro na convocação do ato. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) escreveu em seu Twitter que, “a ser verdade, como parece, que o próprio PR tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso (a democracia) estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas”. O ex-governador Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência em 2018, disse que é “criminoso excitar a população com mentiras contra as instituições democráticas”. O governador de São Paulo, João Doria, disse que é “lamentável o apoio do Presidente Jair Bolsonaro a uma manifestação contra o Congresso Nacional”. O presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, disse que a convocação, se confirmada, configura crime do presidente contra a Constituição e pode abrir caminho para impeachment.

Bob Iger deixa presidência da Disney

A Disney anunciou na noite de terça-feira que Bob Iger está deixando a presidência-executiva da companhia. Iger, que estava no cargo desde 2005, passa a ser presidente do conselho de administração, enquanto o novo CEO será o executivo Bob Chapek, que estava à frente do braço de parques da empresa desde 2015. Em uma conferência com investidores para explicar a saída, Iger afirmou que a decisão não aconteceu por nenhuma razão específica e que já era prevista “há algum tempo”. A transição marca o fim de uma era na Disney: no cargo desde 2005, Iger foi responsável por expandir e fortalecer sobremaneira a atuação da empresa no entretenimento, com as aquisições de estúdios como Pixar, Marvel, Lucas Film e, mais recentemente, a 21st Century Fox. Sua empreitada mais recente foi o lançamento do serviço de streaming Disney+, que estreou nos Estados Unidos e em alguns outros países no fim do ano passado.

Águia: campeã do Carnaval em SP

A escola de samba Águia de Ouro foi coroada campeã do grupo especial do carnaval em São Paulo. É a primeira vez em 43 anos que a escola é campeã do grupo principal. A escola levou para o Anhembi o samba-enredo “O poder do saber – se saber é poder… quem sabe faz a hora, não espera acontecer” e mostrou as conquistas da humanidade geradas pelo conhecimento, além de erros como as guerras e a bomba atômica. Em um dos carros, havia um boneco do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, com a frase “Não se pode falar da educação sem amor”, de autoria do pedagogo.