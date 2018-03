BNDES prestará assessoria ao Gabinete de Intervenção

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinará até a próxima semana convênio com o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) na Segurança Pública do Rio para ajudar com consultorias estatísticas e orçamentárias, afirmou o presidente da instituição financeira, Paulo Rabello de Castro.

“Vamos prestar apoio estatístico, organizar a área de estatística, prestar serviços de ordem orçamentária, estabelecer referencial de preços para quando for comprar colete, munição viatura, ter um único referencial de preços”, afirmou, ao lembrar que essa ajuda também será oferecida aos outros governos de Estados quando apresentarem os projetos de Segurança, “para criar um parâmetro de preços”.

“A gente prontificou-se junto á Segurança Pública de fornecer recursos técnicos, recursos humanos e seus conhecimentos específicos nessa área, para que, conjugados aos recursos financeiros, tenha-se um pano de Segurança para os próximos cinco anos”, afirmou.

“É um dos projetos transversais, que é um aspecto novo da reestruturação do banco, não trabalhar só nas caixas fechadas de sempre”, disse.

Perguntado sobre a provável candidatura a presidente da República, que foi anunciada pelo PSC, Rabello de Castro disse: “O prazo está chegando sim, mas a pressa que outros têm eu não tenho. Tenho uma função a cumprir para a qual já estou resignado”, declarou.