BNDES libera R$3,3 milhões para a reconstrução do Museu Nacional

Rio – O diretor do Museu Nacional, o paleontólogo Alexander Kellner, confirmou na manhã desta segunda-feira, 21, a liberação de R$ 3,3 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a reconstrução da instituição, destruída por um incêndio em setembro do ano passado. O valor total a ser repassado para o museu é de R$ 21,7 milhões.

“Temos a excelente notícia que alguns dias atrás saiu parte do financiamento do BNDES para o Museu Nacional. Um momento muito aguardado pela comunidade do museu”, disse Kellner.

“Esse projeto se destina a fazer a contratação de empresa gerenciadora de reformas nas estruturas existentes do museu, em especial a nossa biblioteca. Também se destina aos preparativos e aquisição de um prédio de contêiner para alojar parte da administração e professores do museu”, explicou.