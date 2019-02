BNDES libera R$ 982 milhões para compra de 35 trens em SP

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar R$ 982 milhões para que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) compre 35 novos trens. O empréstimo será concedido no âmbito da linha de crédito de mobilidade urbana.

De acordo com anúncio feito hoje (11), os investimentos do governo do estado de São Paulo para o setor de trens metropolitanos atingem R$ 1,1 bilhão e deverão contribuir para a melhoria da infraestrutura de transporte metroferroviário das linhas operadas pela CPTM.

O empréstimo aprovado pelo BNDES inclui a compra de materiais e serviços necessários à fabricação dos 35 trens. Conforme técnicos do banco, o apoio ao projeto repercutirá de forma positiva sobre a mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo, com demanda sempre crescente no transporte de passageiros. A expectativa é que, com os novos veículos, será reduzido o tráfego de ônibus e automóveis e, em consequência, a emissão de gases poluentes.

Outros 30 trens estão sendo adquiridos pela CTPM, mas não contam com financiamento do BNDES.