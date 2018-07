BNDES aprova empréstimo de R$ 48,5 milhões para obras de saneamento no RS

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 48,5 milhões para a Corsan, estatal de saneamento do Rio Grande do Sul, anunciou há pouco a instituição de fomento. O financiamento será destinado para as obras de abastecimento de água do município de Panambi e do sistema de esgoto no município de São Luiz Gonzaga.

Segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo BNDES, as obras em Panambi incluem “reforma de elevatórias e adutoras, ampliação de estações de tratamento, implantação de dois novos reservatórios e substituição de redes de distribuição”. A meta é garantir o acesso à água tratada para 100% do município.

Já as obras em São Luiz Gonzaga, ainda segundo o BNDES, implantarão o sistema de esgoto do zero. Os investimentos são destinados para redes coletoras e ligações prediais, emissários e estação de tratamento. A meta é tratar 50% do esgoto da cidade.