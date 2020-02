Debate democrata: Bloomberg na mira

Pré-candidatos do Partido Democrata participaram na noite de quarta-feira, 19, de mais um debate na corrida pela indicação à candidatura do partido, desta vez em Nevada. O estado será sede neste fim de semana da terceira votação de primárias democratas, após Iowa e New Hampshire. O debate foi o primeiro a contar com o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que atingiu intenções de voto suficientes para participar. Bloomberg foi o principal alvo dos ataques da noite, sendo criticado pelo que os oponentes chamaram de desrespeito a mulheres e minorias. “Os democratas correm um grande risco se apenas substituirmos um bilionário arrogante por outro”, disse a senadora Elizabeth Warren. Até agora, o senador Bernie Sanders e o ex-prefeito Pete Buttigieg tiveram vitórias nas primárias: os dois praticamente empataram Iowa e Sanders venceu em New Hampshire, com Buttigieg em segundo.

Coronavírus: avanço mais lento?

O governo chinês reportou na madrugada desta quinta-feira 114 novas mortes por coronavírus no país, totalizando 2.118 mortes. Os casos confirmados chegaram a 74.576 pessoas. Entre quarta e quinta-feira, foram pouco mais de 300 novos casos, muito menos do que os 1.749 novos casos reportados no dia anterior. Enquanto o mundo teme os impactos econômicos do coronavírus na China e no restante dos países, a agência Fitch Ratings disse nesta quinta-feira que Hong Kong e Mongolia são os mais expostos por possíveis impactos da epidemia, dado que suas “relações econômicas com a China são as mais pronunciadas”.

Primeira morte na Coreia do Sul

A Coreia do Sul também reportou nesta quinta-feira sua primeira morte pelo novo coronavírus. Há outros 21 casos confirmados no país. Enquanto isso, o Japão afirmou que morreram dois passageiros idosos a bordo do navio Diamond Princess, cujos passageiros começaram ontem a desembarcar após período de quarentena. Dos mais de 3.700 tripulantes, há cerca de 600 infectados.

Ibovespa sobe 1,34%

O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira puxado pelo desempenho das ações da Petrobras antes da divulgação do resultado da companhia no quarto trimestre. O principal índice da bolsa brasileira terminou o dia com ganho de 1,34%, aos 116.517 pontos. No exterior, o dia também foi positivo, com os mercados na expectativa por novos estímulos na China para ajudar a combater o surto do coronavírus. O dólar bateu recorde pela segunda sessão consecutiva num mês que conta com as dez cotações mais altas já registradas no mercado local. A moeda norte-americana terminou o dia valendo 4,36 reais, em alta de 0,18%.

Cade aprova compra da Embraer pela Boeing

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou em definitivo a operação de venda do controle da divisão de aviação comercial da Embraer para a americana Boeing. O tribunal do conselho arquivou nesta quarta-feira o recurso do Ministério Público Federal (MPF) contra decisão da Superintendência-Geral do órgão que havia aprovado o ato de concentração envolvendo as duas empresas. O plenário não acatou o recurso do MPF, segundo nota, por entender que “o órgão não tem legitimidade para recorrer de decisão do Cade no âmbito de atos de concentração”. A operação entre Boeing e Embraer foi aprovada no dia 27 de janeiro. O Cade entendeu que, em nenhum dos dois negócios, há risco à concorrência no setor. No segmento comercial, o conselho destacou que a Embraer tem baixa participação no segmento onde a Boeing atua, de aviões entre 100 e 200 assentos. Já na transação militar, a autarquia concluiu que as duas empresas não unirão seus portfólios, mas apenas trabalharão em um projeto comum.

Fasano abrirá hotel em Nova York

A JHSF anunciou nesta quarta-feira que irá abrir o primeiro hotel Fasano fora da América do Sul. O empreendimento ficará na 5ª avenida, em Nova York. Não muito longe, na Park Avenue, um dos epicentros corporativos da cidade, um imóvel de 2 mil m² receberá o primeiro restaurante da marca – projeto supervisionado pessoalmente por Rogério Fasano, dono da marca. O grupo especializado em luxo garante que este é apenas o primeiro sinal de suas ambições internacionais. Segundo o presidente do grupo, Thiago Alonso de Oliveira, a ideia é preparar o terreno para a chegada do Fasano a capitais europeias como Londres, Paris, Milão e Lisboa – todas com tradição no segmento de luxo. Nos EUA, os mercados em potencial são Miami e Los Angeles.

Cid Gomes é Baleado por PM do Ceará

O senador licenciado e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), de 56 anos, foi atingido por um disparo na cidade de Sobral (CE) na tarde desta quarta-feira 19. Um vídeo mostra o momento em que Gomes, dirigindo uma retroescavadeira, avança sobre um portão de um quartel da Polícia Militar. Ele foi socorrido para um hospital da cidade e passa por atendimento médico. À imprensa, a assessoria de Cid afirmou que ele foi atingido por arma de fogo.“O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira, em Sobral. O senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral”, diz assessoria.