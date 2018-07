Blogueiro faz piada com filho de Will Smith e é acusado de racismo

O blogueiro Rodrigo Fernandes, criador do Jacaré Banguela, foi acusado de racismo por piada envolvendo o filho do ator Will Smith, o músico Jaden Smith.

O humorista postou em seu Twitter uma foto do astro de Hollywood com seu filho – tirada no jogo final da Copa do Mundo da Rússia – com a legenda: “tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro”.

Internautas criticaram o post, que foi apagado horas depois. Sobre o caso, Rodrigo ainda declarou que discorda “de algumas opiniões”.

Bem, o que eu fiz tá feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre. Bom dia :) — Rodrigo Fernandes (@jbanguela) July 17, 2018

Após o episódio, seguidores acharam tuítes antigos do blogueiro que também foram interpretados como racistas.

Recentemente, outro influencer, Júlio Cocielo, também foi acusado de racismo por uma piada com Mpabbé, jogador da seleção francesa, e perdeu parcerias com diversas marcas.