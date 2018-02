Bloco de 11 partidos indica deputado do PR para comandar CMO

Onze partidos se juntaram na Câmara dos Deputados para formar um bloco visando assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO), segundo informações da Agência Câmara Notícias.

PSDB, PSD, PR, PRB, PTB, SD, PPS, PV, Pros, PSL e PRP formaram um bloco com 201 deputados e pelo que foi acertado internamente devem indicar para presidir a CMO o deputado Milton Monti (PR-SP). O líder do bloco é o deputado José Rocha (BA), do mesmo partido.

Rocha disse, segundo a Agência Câmara Notícias, que a ideia de formar o bloco foi decorrente da importância da CMO em ano de eleição presidencial. Salvo no caso de reeleição, o novo presidente tem a seu dispor no primeiro ano de governo um orçamento elaborado antes de assumir.

A CMO é presidida de forma alternada por um parlamentar da Câmara e um do Senado e o cargo cabe ao partido ou bloco com maior bancada. No ano passado, o presidente da comissão foi o senador Dário Berger (MDB-SC).

O novo bloco também interfere nas comissões mistas que analisam as medidas provisórias, ocupando a maior parte das vagas destinadas aos deputados.