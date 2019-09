Blindados da PM derrubam casas na Cidade de Deus e moradores protestam

Viaturas blindadas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro se chocaram hoje (3) com casas na localidade de Rocinha 2, na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. No incidente, moradias foram danificadas.

Depois disso, moradores fecharam a rua Edgard Werneck e a estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, que cruzam a Cidade de Deus, em protesto contra a ação da polícia. A manifestação provocou congestionamentos em várias vias da região.

De acordo com a Polícia Militar, policiais faziam uma operação na Cidade de Deus, quando o veículo blindado ficou preso na fiação elétrica. Policiais desceram do carro para soltar o blindado, mas, ao tentar sair do local, o veículo se chocou com algumas casas.

A PM informou que entrará em contato com os moradores e ressarcirá os danos provocados pela operação.