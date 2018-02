Sítio de Atibaia

Iniciou-se nesta segunda-feira a fases de depoimentos da denúncia que apura o caso do Sítio de Atibaia, atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depuseram ao juiz federal Sergio Moro os marqueteiros João Santana e Monica Moura, que atuaram nas campanhas presidenciais petistas de Lula (2006) e Dilma Rousseff (2010/2014), e municipais para São Paulo de Fernando Haddad. São 13 réus, incluindo o advogado Roberto Teixeira. Apura-se o investimento de 1,02 milhão de reais pelas empreiteiras na reforma do sítio como pagamento de propina a Lula por benefícios em contratos públicos com a Petrobras. Os vídeos do depoimento da dupla foram divulgados no início da noite, pela Justiça Federal.

Voto impresso

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entrou nesta segunda-feira com ação no Supremo Tribunal Federal contra a implantação do voto impresso nas próximas eleições, por risco “à confiabilidade do sistema eleitoral, fragilizando o nível de segurança e eficácia da expressão da soberania nacional por meio do sufrágio universal”. “A norma não explicita quais dados estarão contidos na versão impressa do voto, o que abre demasiadas perspectivas de risco quanto à identificação pessoal do eleitor, com prejuízo à inviolabilidade do voto secreto”, diz. “O problema torna-se mais grave caso ocorra algum tipo de falha na impressão ou travamento do papel na urna eletrônica”. Para Dodge, a medida “caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso”, além de “desrespeitar frontalmente o sigilo de voto”.

O imbróglio Cristiane Brasil

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), indicada pelo governo Michel Temer para conduzir o Ministério do Trabalho, exigiu que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, dê celeridade ao julgamento do processo que a impediu de assumir o cargo. A deputada, que está com a posse suspensa desde o dia 22 de janeiro, afirmou ser alvo de uma campanha difamatória e de julgamento político, já que ela não é mais alvo das duas ações trabalhistas a que teve de responder no passado. Auxiliares de Temer têm admitido que o ideal seria pedir ao PTB que indicasse outro nome para o cargo, mas o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta segunda-feira que não pedirá nenhuma alteração. No fim de semana, uma investigação do jornal O Estado de S. Paulo divulgou que Cristiane Brasil é alvo de inquérito por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a campanha eleitoral de 2010. Uma reportagem do Fantástico também divulgou um vídeo em que Cristiane é flagrada ameaçando servidores públicos para conseguir votos durante a campanha de 2014.

SmartFit no Chile

A rede de academias SmartFit adquiriu o controle da rede chilena O Dos (O2), segundo informou a companhia em fato relevante nesta segunda-feira. O valor da transação não foi divulgado. Com a transação, a SmartFit assume o controle da O2, que foi fundada em 2004 e atualmente conta com 56.600 alunos e 15 unidades em Santiago, das quais dez operam sob a marca SmartFit. A operação ainda está sujeita à aprovação em assembleia-geral de acionistas.

Venda de carros: +23,14%

As vendas de veículos novos cresceram 23,14% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2017, segundo balanço da Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave). Foram emplacadas 181.200 unidades no primeiro mês de 2018, ante 147.200 no ano passado. Em relação ao último mês de dezembro, no entanto, foi verificada uma queda de 14,75%. O setor de caminhões registrou expansão de 56,26% em janeiro de 2018, com a comercialização de 4.600 unidades. As vendas de ônibus tiveram alta de 57,71% no período, com 1.100 unidades emplacadas. “As expectativas renovadas em função da melhora dos índices econômicos refletem, diretamente, na confiança do consumidor e favorecem o mercado de veículos”, disse o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção.

Bitcoin em queda livre

A criptomoeda bitcoin continuou sua trajetória de queda nesta segunda-feira, recuando 12,19% e passando a valer 7.188 dólares no fechamento desta edição. Com a queda, a moeda voltou ao patamar que detinha em novembro do ano passado, perdendo os ganhos dos últimos três meses. A queda desta segunda-feira é a mais nova reação do mercado ao crescente medo de regulação. Durante o fim de semana, um documento veiculado pelo Banco Popular da China afirmava que “para prevenir riscos financeiros, a China vai remover todas as plataformas, nacionais e internacionais, relacionadas a trocas de moedas digitais e ICO [oferta pública de moeda]”. A notícia é só o mais novo capítulo de uma série de ofensivas que a China já tomou contra corretoras e mineradoras. Outros países, como Rússia, Índia e Coreia do Sul, também anunciaram medidas para regular as criptomoedas. Outras moedas também caíram, como o ethereum, 12,99%, o litecoin, 8,91%, e o bitcoin cash, 19,67%, — o mercado de criptomoedas já perdeu 830 bilhões de dólares em valor neste ano, 50% desde o pico mais alto de 2018.

Herdeiro do grupo Samsung é liberto

A justiça da Coreia do Sul suspendeu, nesta segunda-feira, a condenação do líder da Samsung, Lee Jae-yong. Lee tinha sido condenado em agosto do ano passado por subornar a ex-presidente sul-coreana, Park Geun-hye, com o objetivo de obter favores do governo, desviar fundos, esconder ativos no estrangeiro e perjúrio. Condenado a cinco anos de prisão, Lee foi autorizado a deixar o presídio após desculpar-se de vários delitos relacionados com o caso de corrupção conhecido no país como “Rasputina”. O Alto Tribunal de Seul decidiu diminuir essa pena para dois anos e meio e autorizou Lee a cumpri-la em regime aberto, depois que outra instância retirou muitas das acusações a que tinha sido condenado.

Começa julgamento contra Uber

Começou nesta segunda-feira o julgamento do caso de roubo de informações pelo Uber. A empresa de carros autônomos Waimo, controlada pelo Google e pela holding Alphabet, está processando o Uber, sob a acusação de que o engenheiro responsável pela criação dos carros, Anthony Levandowski, teria roubado informações secretas da criação dos automóveis antes de ser contratado pelo Uber. O julgamento ocorre na cidade de São Francisco e pode durar semanas, sendo considerado o julgamento mais importante da história na área de tecnologia. Segundo a Waymo, Anthony Levandowski teria roubado cerca de 14.000 documentos secretos antes de fundar sua startup, Otto, em janeiro de 2016. Em agosto do mesmo ano, a Otto foi comprada pelo Uber por 680 milhões de dólares. Ainda segundo a empresa, os documentos foram utilizados pelo Uber para criar seus projetos de carro autônomo.

China impõe mais sanções à Coreia do Norte

O governo chinês anunciou, nesta segunda-feira, que vai parar de exportar para a Coreia do Norte produtos que poderiam ser usados na fabricação de bombas de destruição em massa. Segundo o país, as medidas condizem com as sanções impostas pela ONU, no ano passado, com o objetivo de evitar que o governo norte-coreano continue desenvolvendo atividades nucleares. Entre os produtos banidos estão aparelhos para uso subaquático, simuladores de voo e máscaras de gás. Mesmo com as novas sanções a China continua sendo o maior aliado econômico da Coreia do Norte e tem expressado frequentemente preocupação quanto às consequências das sanções econômicas ao país norte-coreano.

Nova corrida nuclear?

Começou a valer o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia para diminuir a produção de armas nucleares, nesta segunda-feira. Proposto pelo ex-presidente americano Barack Obama, o acordo foi assinado há oito anos e é considerado o primeiro passo para a diminuição das armas nucleares no mundo. O acordo, porém, já está perdendo seu simbolismo, após o governo americano anunciar sua nova política nuclear na sexta-feira 3. Segundo o Pentágono, a nova política equilibraria a “corrida nuclear”, uma vez que a Rússia tem mostrado estar mais equipada com armas nucleares do que os Estados Unidos. Intitulada de Revisão da Postura Nuclear, a política proposta na semana passada é focada principalmente na Rússia e afirma que o país pressiona para a restauração da batalha nuclear no mundo. O prazo para o projeto de Obama expirar é 2021, e o atual governo americano não demonstrou vontade de renovar o projeto, mas pretende investir mais de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 30 anos.

Cantor vence 1º turno na Costa Rica

Cantor, evangélico e conservador, o candidato Fabricio Alvarado ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial da Costa Rica. Com uma campanha de oposição ao casamento gay, aprovado por um tribunal do país, Alvarado tinha quase 25% dos votos, quando 80% das urnas já haviam sido apuradas. Ele vai enfrentar o candidato governista Carlos Alvarado — apesar do mesmo sobrenome, os políticos não são parentes. A eleição acontecerá no dia 1º de abril.