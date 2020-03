Biden vence novamente e amplia liderança

O ex-vice-presidente Joe Biden venceu quatro dos seis estados em disputa na última rodada das primárias democratas, que aconteceu nesta terça-feira, 10. Biden venceu em Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho, estados onde mais de 98% das urnas já foram apuradas. Os estados da Dakota do Norte e Washington ainda aguardam o fim da apuração. Em Washington, o senador Bernie Sanders e Biden estavam empatados com 33% dos votos cada às 6h50 desta quarta-feira, 11. Se os resultados se confirmarem, Sanders pode ganhar apenas a Dakota do Norte.

Liderança consolidada

Biden teve amplo apoio da classe média branca e do eleitorado negro — do qual ganha apoio sobretudo por seus anos na gestão do ex-presidente Barack Obama, primeiro negro a ser presidente dos EUA. O ex-vice havia ganhado grande impulso na campanha na chamada Super Terça, no último dia 3 de março, quando venceu em estados decisivos como o Texas e passou o senador Bernie Sanders em número de delegados. As primárias escolhem o candidato democrata que irá enfrentar o presidente republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, em novembro.

Grow vendida

A empresa de micromobilidade Grow anunciou nesta terça-feira, 10, sua venda para o fundo de capital de risco Mountain Nazca, que tem em seu portfólio empresas como o site de descontos brasileiro Peixe Urbano e o similar americano Groupon. As empresas não revelam o valor da transação. A Grow nasceu em 2019, como resultado da fusão entre a brasileira Yellow e a mexicana Grin, e hoje opera em seis países da América Latina. Com o novo dono, o presidente da empresa passará a ser Roberto Álvarez Cadavieco, até então vice-presidente de mobilidade da Grow. O então presidente global era Sergio Romo, que fundou a Grin. “A era do crescimento a qualquer custo acabou”, disse o novo presidente em nota enviada à imprensa. A Grow vinha em maus bocados nos últimos meses e encerrou no começo deste ano a operação em 14 cidades no Brasil.

Governo pode revisar PIB

Em meio à onda de revisões das expectativas para o crescimento do Brasil em 2020, a Secretaria de Política Econômica deve divulgar a sua nova previsão nesta quarta-feira, 11. O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, e o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, comentam pela manhã as novas estimativas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação. Em janeiro, o governo havia elevado a estimativa de 2,32% para 2,4%. Na avaliação de Sachsida, porém, o cenário piorou com o avanço do novo coronavírus, o Codiv-19, sobretudo para regiões fora da China. Mais recentemente, Sachida afirmou que o país ainda pode crescer mais de 2% no ano. A previsão do mercado, divulgada no boletim Focus desta semana, já aponta para um crescimento abaixo desse patamar. Na última semana, os bancos BTG, Goldman Sachs, UBS, Daycoval, a consultoria MB Associados e o Instituto Brasileiro de Economia da FGV revisaram seus cálculos, que ficam dentro do intervalo entre 1,3% e 2,1%.

Ibovespa: maior alta desde 2009

O Ibovespa fechou em alta de 7,14% na tarde desta terça-feira, 10, aos 92.195,22 pontos. A alta foi a maior desde o primeiro pregão de 2009, quando o principal índice da B3 subiu 7,17%. Ontem, em dia histórico nos mercados brasileiros, o índice caiu mais de 12%. O Ibovespa subiu apoiado em correções técnicas e em expectativas de ações coordenadas para proteger as economias globais dos efeitos do surto de coronavírus. Agentes financeiros também estão na expectativa da reunião de política monetária do Federal Reserve, na próxima semana, com grande parte apostando que o banco central voltará a cortar o custo do dinheiro nos EUA, em um esforço para apoiar a economia contra crescentes incertezas globais. Entre as ações mais negociadas no Ibovespa estavam os papéis da Petrobras, com alta de 8,72% (PETR4) e 8,63% (PETR3).

Produção industrial sobe 0,9% em janeiro

A produção industrial subiu 0,9% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, interrompendo uma sequência de dois declínios consecutivos, divulgou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço é o mais intenso desde agosto do ano passado e foi puxado pela produção de bens de capital, que subiu 12,6% no mês após cair 12,26% em dezembro. Apesar disso, de acordo com o IBGE, o setor industrial ainda se encontra 17,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011 e no mesmo nível de agosto de 2004, ou seja, há mais de 15 anos.

Petrobras assina venda de quatro campos

A Petrobras assinou contrato com a Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda. (Eagle) para venda de 100% de sua participação em quatro campos terrestres localizados na Bacia de Tucano, no interior da Bahia, por 3,01 bilhões de dólares. Em nota, a empresa informa que o valor da venda será pago em duas parcelas, uma de 602 mil e outra de 2,408 milhões de dólares no fechamento da transação. O fechamento da transação está sujeito ainda ao cumprimento de condições, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A Petrobras esclareceu que a divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da empresa.