Berzoini encerra reunião com líderes aliados no Planalto

Brasília – O novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, encerrou na noite desta segunda-feira uma reunião com líderes dos partidos da base aliada do governo no Palácio do Planalto.

Na pauta, as discussões sobre a implantação das CPIs da Petrobras e de trens do metrô de São Paulo, além da agenda parlamentar da semana, que inclui dezenas de matérias, assim como os problemas políticos do governo federal.

A tentativa de colocar em prática a aproximação dos partidos da base aliada, inclusive, levou ao Planalto o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), considerado inimigo do governo federal até poucas semanas atrás, quando liderava o “blocão” com aliados descontentes com Dilma.

No encontro, estiveram presentes ainda os deputados Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Vicentinho (PT-SP), além dos senadores José Pimentel (PT-CE), Eduardo Braga (PMDB-AM), Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Gim Argelo (PTB-DF).