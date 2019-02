Berzoini e Azevedo devem assumir articulação, diz fonte

Brasília – O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, e assessor especial da Presidência Giles Azevedo devem assumir a articulação política do governo junto ao Congresso, disse à Reuters uma fonte do governo nesta quarta-feira.

Berzoini já vem atuando nas negociações do governo com parlamentares, assim como outros ministros, desde a saída do vice-presidente Michel Temer do posto de articulador oficial.

Segundo a fonte, ainda não está decidido se Berzoini vai deixar o Ministério das Comunicações para assumir formalmente a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) ou se vai acumular o cargo de articulador com o posto que ocupa atualmente.

De qualquer forma, ele terá a companhia do assessor de Dilma Giles Azevedo na articulação com o Congresso, afirmou a fonte.

A presidente deve promover as mudanças dentro da reforma administrativa, na qual o governo vai reduzir ministérios e cortar cargos, como parte de um pacote de medidas fiscais.

A principal tarefa dos novos articuladores será trabalhar justamente pela aprovação no Congresso das medidas de ajuste, entre elas a volta da CPMF.