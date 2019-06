Bernie Sanders pede liberação imediata de Lula

O senador americano e pré-candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, utilizou o Twitter para prestar solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedir sua liberdade e a anulação de sua condenação.

“Durante sua presidência, Lula reduziu dramaticamente a pobreza e permanece, ainda hoje, como o político mais popular do Brasil” disse Sanders, ao compartilhar um post do perfil do site The Intercept Brasil, que publicou as conversas vazadas entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol.

Sanders ainda disse que “está com os líderes políticos do mundo inteiro” clamando para que o Judiciário brasileiro solte Lula e anule sua condenação.