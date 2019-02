Curtas – Uma seleção do mais importante no Brasil e no mundo

Bebianno fala

Gustavo Bebianno disse nesta terça-feira que o responsável por sua demissão do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. “Acredito que o Carlos tenha inflamado a cabeça do presidente”, disse Bebianno em entrevista à rádio Jovem Pan, referindo-se ao período em que Bolsonaro esteve hospitalizado devido à cirurgia para a remoção de uma bolsa de colostomia. “Eu fui demitido pelo Carlos Bolsonaro”, afirmou o agora ex-ministro. Bebianno disse reconhecer que Carlos, vereador pelo PSC no Rio de Janeiro, tem “uma admiração bonita pelo pai”. Por outro lado, criticou o filho do presidente, afirmando que “Carlos tem um nível de agressividade acima do normal”. O ex-ministro negou, no entanto, que seja um homem-bomba, alguém que poderia causar estragos ao presidente. “Tem muita gente dizendo que eu sou homem-bomba. Tenho caráter, não vou atacar o presidente.”

Greve contra fechamento de fábrica da Ford

Em assembleia realizada na noite de ontem, os metalúrgicos da Ford decidiram entrar em greve contra o fechamento da fábrica em São Bernardo do Campo (SP). Uma nova assembleia está marcada para a próxima terça-feira (26).

A montadora anunciou ontem que deixará de atuar no segmento de caminhões na América do Sul e, como consequência, irá encerrar a produção na planta de São Bernardo do Campo ao longo de 2019. Por isso, deixará de comercializar as linhas Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta assim que terminarem os estoques. O movimento faz parte de uma reformulação global do negócio da companhia, “como um importante marco para o retorno à lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul”, segundo comunicado.

Honda fecha fábrica no Reino Unido

A montadora japonesa Honda anunciou nesta terça-feira o fechamento, em 2021, da fábrica de Swindon no Reino Unido, que emprega 3.500 pessoas, o que constitui um novo golpe para o país, em meio ao processo do Brexit. Esta fábrica, a única da gigante japonesa na Europa, é a principal fonte de trabalho de um local com mais de 180 mil habitantes. Imediatamente após o anúncio, o ministro britânico para as Empresas, Greg Clark, considerou a decisão “devastadora”.

Indenização

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de Mello rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro e manteve a decisão que condena o presidente a pagar uma multa no valor de 10 mil reais à deputada Maria do Rosário (PT-RS). A informação foi publicada nesta terça-feira, 19, no Diário de Justiça Eletrônico, mas a defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer à Primeira Turma do STF. O processo por danos morais que Maria do Rosário move contra Bolsonaro remonta a 2014, quando ele afirmou que a deputada não merecia ser estuprada, pois não é bonita.

Bernie Sanders concorrerá

O senador independente pelo estado de Vermont, Bernie Sanders, anunciou nesta terça-feira, 19, que concorrerá pela segunda vez às primárias do Partido Democrata para alcançar a candidatura à Presidência nas eleições americanas de 2020. Em 2016, Sanders já havia concorrido as primárias Democrata com Hillary Clinton, que venceu. Durante o governo e até mesmo na campanha presidencial, Sanders se consolidou como um forte crítico de Donald Trump. Hoje, ao anunciar sua candidatura, o Senador declarou que a campanha “não é apenas sobre derrotar Donald Trump, um dos presidentes mais perigosos que já vimos, ou ganhar a nomeação democrata e a eleição geral. Nossa campanha é sobre transformar nosso país e criar um governo baseado nos princípios de justiça econômica, social, racial e ambiental”, disse.



Morre Karl Lagerfeld

Faleceu nesta terça-feira,19, o estilista alemão Karl Lagerfeld, um dos maiores nomes da moda global e figura de peso para a grife Chanel. O designer de 85 anos morreu em um hospital de Paris onde tinha sido internado com urgência na última segunda-feira, de acordo com informações da revista PurePeople. A causa da morte do estilista e diretor artístico da Chanel não foi divulgada.