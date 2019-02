Bebianno: não acredito que Bivar tenha cometido qualquer irregularidade

São Paulo – O ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou na noite desta terça-feira, 19, em entrevista à rádio Jovem Pan, que, se houver algo errado em relação a candidaturas laranjas no Pernambuco, a responsabilidade é do diretório estadual. Mas destacou que não acredita que o presidente do PSL, Luciano Bivar, tenha cometido qualquer irregularidade.

“Não me pareceu desde o início que Bivar tenha atuado em benefício próprio”, disse. Ele destacou que Bivar é “bem-sucedido” e que não tentaria uma manobra em uma candidatura “tão visível quanto foi a do atual presidente”. “Eu confio no deputado e acredito que tenha agido de acordo com a lei”, completou.