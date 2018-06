Bebê prematuro morre após grávida entrar em trabalho de parto no Paissandu

Uma jovem de 24 anos entrou em trabalho de parto na tarde de quarta-feira, 6, em um barraco montado no Largo do Paissandu, no centro da cidade, onde ocorreu o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, na madrugada de 1º de maio.

O bebê de sete meses nasceu dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, mas chegou sem vida à Santa Casa de Misericórdia, onde a mãe, Jackeline Silva Moraes, segue internada.

Na noite de terça-feira, 5, a moradora já começou a sentir dores. “Ela estava com muita dor. O marido queria levar a Jackeline ao hospital, mas ela não quis ir. Foram dormir. Na quarta-feira, ela ainda estava sentindo dores. À tarde, a bolsa estourou. Chamamos os policiais que estavam na região para ajudar e ligamos para o Corpo de Bombeiros. Eles demoraram mais de 20 minutos para chegar. Deu para ver que os pés do bebê saíram primeiro, por isso não resistiu e morreu dentro da ambulância”, lamentou Ana Paula, que também está no acampamento improvisado.

Por volta das 18h10 de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores. De acordo com a corporação, o parto já havia começado no momento em que a equipe chegou ao local.

A gestante deu à luz dentro da viatura, mas o recém-nascido estava em parada cardíaca. Apesar de esforços de ressuscitação, o bebê não resistiu e faleceu a caminho do hospital. A criança se chamaria Rafaela Vitória.

Em nota, a Santa Casa informa que a paciente Jackeline permanece internada no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Ela apresenta quadro médico estável e em programação de alta.

A Polícia Militar esclarece que no início da noite desta terça-feira foi acionada para atendimento emergencial a uma gestante que já estava em trabalho de parto, na região central da capital.

De acordo com informações preliminares, a primeira equipe a chegar constatou que o bebê se encontrava em uma posição “sentada”, caracterizando o chamado “parto pélvico”.

“Verificando tal situação, houve o acionamento de equipe do Corpo de Bombeiros que, ante a situação deu o suporte necessário, fazendo o deslocamento da mãe e bebê à Santa Casa de Misericórdia. O bebê, infelizmente, faleceu”, destacou a nota.

O Corpo de Bombeiros ainda não se pronunciou sobre o caso.