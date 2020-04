Bebê de 4 dias é a vítima mais jovem a morrer por covid-19 no Brasil

O mais jovem a morrer pelo novo coronavírus no Brasil é um recém-nascido, com 4 dias de vida. O bebê morreu na terça-feira, 7, em Natal, e é a terceira morte registrada na capital potiguar. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

O parto aconteceu na madrugada do dia 3 de abril, e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o bebê nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação. Ele apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal, porém, não foi informado se já teria nascido com o problema respiratório ou se foi resultado da covid-19. A mãe, que está em isolamento domiciliar, ainda aguarda resultado para diagnóstico do coronavírus. Ao dar entrada na maternidade, ela apresentava quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória a ser esclarecida.

A secretaria ainda não tem informação sobre como se deu a contaminação do recém-nascido, se o contágio foi pós-parto ou não.

Há pelo menos mais dois casos de bebês contaminados pela doença no Brasil. Na terça-feira, 7, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de uma bebê de 3 meses. Já nesta quarta-feira outro caso de bebê infectado pelo coronavírus foi confirmado na Bahia. O teste foi feito no recém-nascido após a mãe, que tinha 28 anos, morrer com a doença. Segundo o pai da criança, ela está isolada sem sintomas.