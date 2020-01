BC contra a alta do dólar

Depois de o dólar fechar o dia no maior valor nominal desde a criação do real, o Banco Central (BC) anunciou a retomada das vendas de recursos das reservas internacionais. A autoridade monetária fará hoje (31) um leilão extraordinário de US$ 3 bilhões com compromisso de recompra. Chamado de leilão de linha, esse tipo de venda caracteriza-se pelo caráter temporário. Os dólares vendidos são recomprados pelo Banco Central depois de alguns meses, retornando para as reservas internacionais. A última vez em que o BC tinha feito um leilão de linha tinha sido em 18 de dezembro, quando a autoridade monetária vendeu US$ 600 milhões com compromisso de recompra.

Maia: “Weintraub atrapalha o Brasil”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que criticou na quarta-feira 29 os ministros da Meio Ambiente e da Educação, Ricardo Salles e Abraham Weintraub, respectivamente, quis deixar claro nesta quinta-feira 30, em conversa com jornalistas, que vê diferenças na percepção que tem dos dois. “Quanto ao Salles, eu acredito que ele radicalizou no ano passado, mas é um ministro que tem qualidade. Já o ministro da Educação atrapalha o Brasil, tem visão ideológica e brinca com o futuro de milhões de crianças”, disse o parlamentar. Maia evitou responder se defende ou não a demissão dos ministros, ao dizer que essa é uma decisão que cabe ao presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro recua sobre caso Santini

A reação negativa nas redes sociais forçou o presidente Jair Bolsonaro a recuar na recontratação do assessor da Casa Civil Vicente Santini, depois de demiti-lo publicamente por ter utilizado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir à Europa e à Ásia. Ontem, uma portaria da demissão do secretário executivo da Casa Civil foi publicada no Diário Oficial da União, mas horas depois, Santini foi contratado em outra função na Casa Civil. Após a recontratação, o governo passou a sofrer críticas na redes sociais, até mesmo de apoiadores, o que fez Bolsonaro voltar atrás. Na primeira função, como secretário executivo, Santini recebia 17.327,6 reais. Na nova, cuja admissão será agora revogada, segundo o presidente, ele receberia 16.944,90 reais.

Magalu compra Estante Virtual

A varejista Magazine Luiza concluiu nesta quinta-feira a compra do site de livros Estante Virtual, que pertencia à Livraria Cultura e é conhecido sobretudo pela venda de livros usados. O negócio custou 31,1 milhões de reais. O Magalu arrematou a Estante Virtual em um leilão feito em São Paulo, como parte do plano de recuperação judicial da Cultura. Fundado em 2005 pelo administrador de empresas carioca André Garcia, a Estante Virtual reúne mais de 16 milhões de livros vendidos por terceiros, entre novos e usados. O site foi comprado pela Livraria Cultura no fim de 2017. A compra faz parte do plano do Magalu de expandir seu portfólio de produtos. A varejista começou a vender livros somente em 2019, e tem hoje mais de 240.000 títulos.

Odebrecht: assembleia de credores adiada

A assembleia de credores do grupo Odebrecht foi adiada para o dia 18 de março. O plano de recuperação judicial está previsto para ser entregue uma semana antes, no dia 13 de março. A companhia tem uma dívida declarada de 98,5 bilhões de reais. A decisão foi tomada em reunião que durou pouco mais de 20 minutos e teve apenas um voto contrário ao adiamento de uma entidade que detém participação inferior a 1% na companhia. Eduardo Munhoz, advogado da Odebrecht, disse que as negociações com os credores estão avançando. “Existem pontos de divergência, mas não um impasse entre a companhia e os credores. Não é normal tantos adiamentos, mas sentimos que a negociação está avançando, ficando mais madura”, disse.

Apple cai para terceiro

A Apple já não ocupa mais o segundo lugar entre as principais fabricantes de smartphones do planeta. O posto agora é da Huawei. Em 2019, a companhia chinesa vendeu 240,6 milhões de aparelhos contra um comércio global de 198,1 milhões de iPhones no período. De acordo com dados das consultorias Canalys, Strategy Analytics e Counterpoint Research, a Huawei cresceu 17% no ano passado e aumentou sua participação de mercado de 14,8% para 17,6%. A companhia da maçã, por sua vez, teve resultado 7% menor e perdeu mercado. Tem agora apenas 14,5% das vendas totais. O primeiro lugar continua com a Samsung. A companhia sul-coreana vendeu 298,1 milhões de unidades no ano passado, 21,8% do total de aparelhos vendidos em todo o planeta. Em comparação com 2018, houve crescimento de 2% no volume comercializado e o market share aumentou 0,7%.

Greta Thunberg indicada ao Nobel da Paz

A jovem militante sueca contra as mudanças climáticas Greta Thunberg e seu movimento “Sextas-Feiras para o Futuro” foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz de 2020 por dois deputados suecos, anunciaram os parlamentares nesta quinta-feira. “Greta Thunberg é ativista climática e a principal razão pela qual merece o prêmio Nobel da Paz é que, apesar de sua juventude, não deixa de alertar os líderes da crise climática”, escrevem Jens Holm e Håkan Svenneling, do Partido da Esquerda no parlamento, em um e-mail enviado ao Comitê Nobel da Noruega. “Sextas-feiras para o Futuro (‘Fridays For Future’) é o movimento criado em torno de Greta Thunberg. Sem ele e Greta Thunberg, a questão climática não teria ganhado tanta importância”, explicaram os deputados na indicação.

Cruzeiro bloqueado na Itália

Quase sete mil pessoas estão bloqueadas em um navio de cruzeiro no porto italiano de Civitavecchia, perto de Roma, por casos suspeitos de coronavírus a bordo, anunciaram as autoridades de saúde locais. A empresa italiana Costa Cruzeiros, responsável pela viagem, confirmou que seis mil passageiros estão a bordo e as demais pessoas são integrantes da tripulação. A empresa de cruzeiros explicou que “ativou o protocolo para um caso suspeito relacionado a um hóspede de Macau atualmente a bordo do Costa Smeralda”, segundo o comunicado. “A mulher, de 54 anos, foi colocada em um quarto isolado da enfermaria a bordo, juntamente com seu companheiro de viagem”, informaram as autoridades. O casal visitou Hong Kong antes de embarcar no cruzeiro, informou a mídia italiana.

PIB dos EUA abaixo da meta

A economia dos Estados Unidos não cumpriu a meta de crescimento de 3% do governo Trump pelo segundo ano consecutivo, registrando seu crescimento anual mais lento em três anos em 2019, com a queda no investimento empresarial se aprofundando em meio a tensões comerciais. A economia cresceu 2,3% no ano passado, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta quinta-feira. Essa foi a taxa mais lenta desde 2016 e seguiu-se a uma leitura de 2,9% em 2018. O Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 2,1% no quarto trimestre, igualando o ritmo do terceiro trimestre.