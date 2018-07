BC designa comissão para inquérito na Domus Companhia Hipotecária

Brasília – O Banco Central designou nesta terça-feira, 17, por meio do Ato de Diretor nº 637, os membros da comissão de inquérito na Domus Companhia Hipotecária, que está em liquidação extrajudicial. Farão parte da comissão Marcos Dias de Oliveira (presidente), Lúcia Benechis (relatora) e Sérgio Pereira Brasil Carmo (relator). Todos são servidores do BC.

A comissão terá prazo de 120 dias para concluir os trabalhos. Com sede no Rio de Janeiro, a Domus teve sua liquidação extrajudicial decretada em 22 de maio. Na decisão, o BC considerou “o comprometimento da situação econômico-financeira e as graves violações das normas legais que disciplinam a atividade da instituição”. O ato desta terça-feira foi assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Sidnei Corrêa Marques.

Cooperativa

Em outro ato assinado nesta terça, de nº 636, Sidnei prorrogou por 30 dias o prazo para conclusão de inquérito na Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais do Município de Bauru (Crediserv), que também está em liquidação extrajudicial.