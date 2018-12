Battisti está “com algum companheiro ou fora do Brasil”, diz Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira, 18, que, na sua opinião, o italiano Cesare Battisti, cujo pedido de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), está com “algum companheiro ou fora do Brasil”. Mais uma vez, ele elogiou a iniciativa do presidente Michel Temer que decretou a extradição de Battisti para a Itália. Porém, o italiano, condenado à prisão perpétua em seu país, está foragido.

“Cesare Battisti é um terrorista que integrou o Proletários Armados pelo Comunismo, ele assassinou quatro cidadãos italianos, foi julgado e condenado, conseguiu fugir para França, a situação dele não ficou boa lá e aí veio para o Brasil”, disse em transmissão, ao vivo, nas redes sociais.

No último dia 13, o ministro Luiz Fux, do Supremo, expediu o mandado de prisão contra Battisti. A Polícia Federal (PF) busca capturar o italiano que desapareceu. Independentemente das buscas, Temer decretou a extradição e o governo italiano agradeceu.

Durante a campanha, Bolsonaro defendeu a prisão e extradição de Battisti. Ele vivia no Brasil, nos últimos meses, na casa de amigos em Cananeia, região litorânea de São Paulo. Mas ele não foi localizado pelos policiais federais. A PF divulgou imagens com possíveis 20 disfarces de Battisti e pediu ajuda da população para encontrá-lo. Ele também está na lista de procurados da Interpol.