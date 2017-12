Base de telefonia móvel cai 2,7% em outubrop, diz Anatel

São Paulo – O número de linhas de telefonia móvel em operação em outubro recuou 2,67 por cento ante igual mês de 2016, para 240,85 milhões, informou nesta quarta-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Na comparação com setembro, houve perda de 212.274 linhas, o equivalente a uma queda de 0,09 por cento, segundo a agência.

Entre as quatro maiores operadoras, a Oi foi a que apresentou a maior redução no número de linhas móveis (-8,23 por cento), seguida por Tim, com recuo de 6,73 por cento. Já a Claro, que integra o grupo mexicano América Móvil, perdeu 90.301 linhas (-0,15 por cento).

A Vivo, por sua vez, registrou em outubro uma expansão de 1,55 por cento em sua base móvel na comparação anual, com 1.139.657 novas linhas.