Barroso segue relator e vota contra habeas corpus a Lula

São Paulo – O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu voto contrário ao pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar sua prisão antes de serem esgotados todos os recursos para a condenação no caso do triplex no Guarujá.

O ministro se junta ao relator do processo Edson Fachin e ao ministro Alexandre de Moraes contra a concessão do habeas corpus para o ex-presidente. Até o momento, apenas o ministro Gilmar Mendes foi favorável ao pedido.

Segundo ele, rever o entendimento da prisão em segunda instância dará um incentivo ao retorno de saque oligárquico ao Estado brasileiro. “O crime vai voltar a compensar”, afirmou.

Rosa Weber, cujo voto é uma incógnita, é a próxima a votar.

Mais informações em instantes. Continue assistindo à sessão ao vivo