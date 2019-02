Barbosa e Kassab defendem importância de Temer para agenda

Brasília – Em meio a rumores sobre a saída do vice-presidente Michel Temer da articulação política do governo, os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e das Cidades, Gilberto Kassab, defenderam hoje (24) a atuação de Temer no governo, independente da função que ele ocupe.

Após reunião da coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff, Michel Temer e mais oito ministros, Nelson Barbosa afirmou que o vice-presidente tem sido vital na construção da agenda do governo e na sua aprovação no Congresso.

“Tenho certeza que em qualquer cargo ou função que entender melhor para seu desempenho, ele continuará sendo um importante agente de apoio, de construção e de contribuição”, disse o ministro.

Segundo ele, várias propostas foram melhoradas por contribuição e sugestão do vice-presidente.

De acordo com Barbosa, durante a reunião com ministros, o vice-presidente apoiou e fez contribuições à proposta de reforma administrativa apresentada hoje pelo governo, incluindo o corte de dez ministérios.

“Ele concordou, apoiou a inciativa e deu sugestões de como implementá-las”, acrescentou.

Kassab destacou que Temer “é um colaborador permanente da presidenta” e que tem tido uma atuação “solidária” na articulação política.

“Não me cabe falar por ele. É o vice-presidente e todos sabem de suas atribuições. A articulação política é inerente à Vice-Presidência e à sua carreira. No momento certo, ele irá se posicionar”, disse o ministro em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de saída de Temer da articulação política.

O vice-presidente assumiu as funções da Secretaria de Relações Institucionais em abril, diante do agravamento da crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

No período, Temer foi responsável pela negociação e aprovação das medidas do ajuste fiscal na Câmara e no Senado.