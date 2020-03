Bancos de sangue em São Paulo só duram mais uma semana, diz infectologista

Em meio à pandemia de coronavírus no Brasil, que já tem 234 casos confirmados, o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, informou nesta terça-feira, 17, que o estado está sem sangue em seus bancos de doação.

Em entrevista coletiva, o infectologista disse que o banco que está em melhor situação tem só mais uma semana de estoques. “Essa é uma situação extremamente grave entendendo o momento e o que virá pela frente”, disse Uip.

Segundo ele, os locais de doação de sangue são seguros e mantêm uma estrutura esterilizada para as pessoas, acrescentando que a população precisa contribuir com as doações. “A pessoa não vai contrair coronavírus”.

São Paulo é o estado com maior número de infectados pelo coronavírus, 152, e registrou hoje a primeira morte em decorrência da doença no Brasil. O paciente era homem, com 62 anos e tinha histórico de diabetes e hipertensão. Ele não tem histórico de viagem.