Banco Inter: MP abre inquérito sobre suposto vazamento de dados

Brasília e São Paulo – O Ministério Público do Distrito Federal abriu inquérito para investigar o suposto vazamento de dados pessoais de clientes do Banco Inter, segundo documentos obtidos com exclusividade pela Reuters nesta quarta-feira.

Na semana passada, quatro dias após a unit da instituição ter estreado na bolsa de valores, o blog TecMundo publicou que dados de clientes do banco vazaram. O banco disse que foi vítima de tentativa de extorsão e que imediatamente constatou que não houve comprometimento da segurança no ambiente externo e nem dano à sua estrutura tecnológica.

Na sexta-feira passada, o Ministério Público enviou ofício ao banco requisitando informações sobre o incidente. A empresa deve informar se foi realmente constatado algum tipo de incidente de segurança relacionado à base de dados, sua natureza e as medidas que foram tomadas, além de quantos clientes ou colaboradores foram afetados.

Na portaria de instauração da apuração, o MP vai enviar ofícios para o Banco Central (BC) e para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando a instauração da apuração. O MP afirmou estar de posse dos “arquivos que supostamente contém informações pessoais dos clientes do Banco Inter”.

Para o promotor de Justiça Frederico Meinberg, coordenador da Comissão, “o Ministério Público entende que vazamento de dados envolvendo companhias abertas configura fato relevante capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários”.

A assessoria de imprensa do Banco Inter foi procurada por e-mail, mas não comentou de imediato a decisão do MP.