Bancários de todo o país entrarão em greve na segunda-feira

Os bancários de São Paulo, Osasco e região decidiram nesta sexta-feira, 16, aderir à paralisação de segunda-feira, dia 19, em protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhistas propostas pelo governo Temer.

Segundo o sindicato, 88% dos bancários votaram por participar da greve em assembleias realizadas nos dias 8, 9, 14 e 15 em agências e centros administrativos dos bancos.

Está marcado para segunda-feira também um ato na Avenida Paulista, no fim da tarde, que reunirá movimentos sociais. A concentração começa às 16h, no vão livre do Masp.