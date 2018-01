Bancada do PT no Senado confirma presença no julgamento de Lula

São Paulo – A bancada do PT no Senado vai estar presente em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 24, para acompanhar o julgamento da ação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

“Vamos à luta defender a democracia”, disse o líder da bancada, Lindbergh Farias (RJ). “Não aceitaremos que se consolide a segunda etapa desse golpe, impedindo a candidatura do Lula. Resistiremos nas praças e ruas deste País”, emendou.

Além de Lindbergh, estarão na capital gaúcha as senadoras Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, Fátima Bezerra (RN) e Regina Sousa (PI) e os senadores Humberto Costa (PE), líder da oposição no Senado, Jorge Viana (AC), José Pimentel (CE), Paulo Paim (RS) e Paulo Rocha (PA).

A partir das 8h30h do dia 24 de janeiro, a 8ª Turma do TRF-4, composta por três desembargadores, apreciará o recurso apresentado por Lula contra a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o petista a 9 anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP).