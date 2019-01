Balão pode ter causado incêndio no velódromo no Rio

Um incêndio atingiu na madrugada de hoje (30) o velódromo do Parque Olímpico do Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no teto da instalação esportiva e o aviso para o combate foi recebido pela corporação aos 27 minutos deste domingo.

Os bombeiros saíram do local às 7h51 da manhã, após a operação de rescaldo. Ao todo, participaram da operação cerca de 40 bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca e do Quartel Central.

Agora, caberá à Defesa Civil fazer a avaliação da estrutura da instalação para ver o que será feito no Velódromo. A perícia sobre a causa do incêndio ficará a cargo do Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil.

Em nota divulgada hoje no seu perfil do Facebook, o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, lamentou o incêndio e apontou que o fogo pode ter sido causado por um balão que caiu no local.

Ministro critica balões

“O Ministério do Esporte lamenta profundamente o incidente ocorrido nesta madrugada no Velódromo do Parque da Barra e, ao mesmo tempo, critica essa prática criminosa de soltar balão”, apontou.

Picciani destacou que o Velódromo, legado dos Jogos Olímpicos, vinha sendo utilizado por atletas e pela comunidade do Rio de Janeiro. O ministro defendeu a investigação do caso.

“Aguardamos e confiamos na apuração e punição dos envolvidos por destruírem mais do que um bem público, um equipamento comum a todos. Após a perícia dos bombeiros, avaliaremos os danos e medidas a serem adotadas para recuperação desse importante bem nacional” finalizou.

Durante os Jogos Rio 2016, foram realizadas no equipamento esportivo as provas de ciclismo de pista.

