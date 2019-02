Balão aceso cai no teto da Arena Carioca 3 no Rio

Um balão caiu sobre o teto da Arena Carioca 3, localizada no Parque Olímpico da Barra, na madrugada de hoje (12).

O fogo do balão foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e, segundo a assessoria de imprensa do Comitê Organizador Rio 2016, não houve danos à estrutura da arena.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do Comitê, as competições de esgrima em cadeira de rodas, que acontecem no local, não foram prejudicadas pelo incidente.

Hoje, no primeiro dia da esgrima nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, estão sendo disputadas as competições de sabre individual masculino. Não há brasileiros nesta categoria.