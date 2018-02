Bairros do Rio estão há mais de 12 horas sem energia

O temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na noite de ontem (14) e na madrugada de hoje (15) continua a causar transtornos e prejuízos para os cariocas.

Desde o fim da noite de ontem, alguns bairros da cidade estão sem energia elétrica, o que, segundo a concessionária Light, foi causado pela queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica. Em toda a cidade, choveu 75% do esperado para o mês de fevereiro.

De acordo com a companhia, os locais que tiveram a rede elétrica mais atingida são os bairros de Campo Grande, Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, e Ilha do Governador e Penha, na Zona Norte.

Clientes usaram as redes sociais para reclamar da demora no restabelecimento da energia elétrica e nos prejuízos causados por aparelhos queimados. Em resposta a um texto de esclarecimento da companhia, uma internauta, que trabalha vendendo salgado se queixou dos danos: “Estamos sem energia desde uma da manhã. Freezer cheio de comida, mais de 5 mil salgadinhos. Se estragar, vão me ressarcir”, questionou.

A companhia se posicionou afirmando que o acesso das equipes tem sido dificultado por bolsões d’água e pela grande quantidade de árvore caídas. A Light disse ainda que o prazo para restabelecer o serviço depende também da complexidade de cada situação.

“Esclarecemos que,por conta do forte temporal, estamos com um volume atípico de atendimento. Reafirmamos que todas as nossas equipes estão nas ruas atuando para recompor a rede e restabelecer a energia nas regiões que foram mais afetadas”, publicou a concessionária em seu perfil no Twitter.