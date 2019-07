Avião do Palmeiras não consegue pousar e tem rota desviada

Uma intempérie assustou a delegação do Palmeiras na madrugada deste domingo. O avião com a comissão técnica e os jogadores arremeteu duas vezes em razão dos fortes ventos na região e não conseguiu pousar em Mendoza, na Argentina, palco do jogo do time alviverde contra o Godoy Cruz, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Como medida de segurança à arremetida – interrupção do pouso em virtude de condições adversas e subida brusca a fim de voltar a ganhar altura para seguir com o voo – o piloto do avião alterou a rota para a cidade de Rosário.

De Rosário, o grupo palmeirense foi para a capital Buenos Aires. Ainda não há previsão de quando e como será o deslocamento para Mendoza. Os momentos de tensão por conta da arremetida causaram enjoo em alguns membros da delegação, que chegaram a vomitar dentro da aeronave.

A delegação estava em voo fretado da GOL que saiu, na noite de sábado, de Fortaleza, onde o Palmeiras perdeu a invencibilidade de 33 partidas no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Ceará por 2 a 0, em duelo da 11ª rodada. A equipe alviverde lidera o torneio nacional, com 26 pontos.