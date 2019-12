Avião de pequeno porte cai na Serra da Cantareira, em São Paulo

O Helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) registrou a queda de um avião de pequeno porte na manhã desta segunda-feira (2) na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de bombeiros, a Aeronáutica solicitou apoio da PM após perder o sinal da aeronave. Não há informações sobre número de pessoas a bordo.

09h27 A Aeronáutica solicitou o CB após perceber ausência do sinal de uma aeronave na região da Serra da Cantareira, o Helicóptero Águia confirmou a queda da aeronave, 08 equipes estão à caminho da Estrada da Santa Inês sem mais informações de vítimas, aguardando mais informes.. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 2, 2019

O Corpo de Bombeiros enviou oito equipes de resgate. Os socorristas chegaram ao local por meio de helicóptero e tiveram que descer de rapel, com o auxílio de cordas. A área onde ocorreu a queda é de mata fechada e não possui vias de acesso.

Informações preliminares indicam que o avião teria saído de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, e iria pousar no Campo de Marte, na capital.