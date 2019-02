Avião de Morales realiza escala técnica no Brasil

São Paulo – O avião que transporta o presidente boliviano, Evo Morales, procedente da Europa e com destino a La Paz, chegou na noite desta quarta-feira ao Brasil e realizou uma escala técnica em Fortaleza.

A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou à Agência Efe a chegada do avião ao aeroporto internacional de Fortaleza, sem que a aeronave tenha passado pela Base Aérea que opera nesse terminal, mas evitou dar mais detalhes do itinerário do voo em território brasileiro.

Morales, que retornava de Moscou após participar em reunião de países produtores de gás, permaneceu retido 13 horas no aeroporto de Viena depois que três países europeus lhe impediram de aterrissar ou sobrevoar seus territórios, em uma situação que o governo boliviano qualificou de “sequestro”.

Os países europeus atuaram sob suspeitas que o avião presidencial boliviano pudesse transportar o ex-técnico da CIA, Edward Snowden, que é procurado pelos Estados Unidos por espionagem.

O avião, segundo as informações, chegou antes das 19h a Fortaleza, onde abasteceu e passou por uma revisão de rotina.

Fontes do aeroporto disseram à Efe que a aeronave permaneceu 40 minutos em Fortaleza e depois partiu com destino a La Paz.

A presidente Dilma Rousseff expressou hoje a “indignação e repúdio” ao “constrangimento imposto” por “alguns países europeus” a seu colega boliviano.

Para Dilma, “o constrangimento ao presidente Morales atinge não só à Bolívia, mas a toda América Latina. Compromete o diálogo entre os dois continentes e possíveis negociações entre eles. Exige pronta explicação e correspondentes escusas por parte dos países envolvidos nesta provocação”.

A presidente não confirmou ainda sua presença em uma reunião de emergência convocada pela Bolívia para tratar o assunto amanhã em Cochabamba.