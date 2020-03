Aumenta para 77 o número de infectados pelo coronavírus no Brasil

Subiu para 77 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde desta quinta-feira, 12. O último dado contabilizava 60. Os casos suspeitos somam 1.422.

O número total não contabiliza mais dois casos em Santa Catarina que foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. As duas pessoas, uma mulher de 28 anos e um homem de 34, não precisaram de internação e passam bem, segundo o boletim.

São Paulo segue como o estado com o maior número de casos (42). Por conta disso, o governador João Doria (PSDB) anunciou que o Estado deve ganhar mil leitos para absorver o impacto da Covid-19. Há ainda infectados no Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Distrito Federal (2), Bahia (2), Pernambuco (2), Alagoas (1), Espírito Santo (1) e Minas Gerais (1).

Secretário está infectado

O governo anunciou que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, está com o coronavírus. Ele esteve em viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e também se encontrou com o presidente Donald Trump.

Por ter o primeiro caso no alto escalão do governo federal, o presidente e a primeira dama foram testados para o Covid-19. O resultado vai sair nesta sexta-feira, 13.