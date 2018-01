Aumenta a dificuldade da segunda fase da Fuvest

São Paulo – Entre as provas de vestibular mais temidas do País, a segunda fase da Fuvest começa neste domingo, 7. São três dias de exame, com 38 questões e redação. Neste ano, garantir uma vaga na Universidade de São Paulo é um desafio ainda maior para os candidatos, especialmente para quem tenta o curso de Medicina, já que houve redução nas vagas ofertadas e a nota de corte subiu.

Com uma concorrência duas vezes maior do que no ano anterior, a nota de corte em Medicina passou de 69 para 76 pontos (de um total de 90 questões). A disputa mais acirrada no curso resulta da redução do número de vagas em disputa no vestibular, passando de 295 para 125. É a primeira vez que a faculdade vai usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar alunos para 50 vagas. Além disso, a Fuvest não é mais utilizada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que oferecia 120 lugares.

“Um salto tão grande na nota de corte traz incertezas para os alunos. Antes, um candidato que fazia 76 pontos estava em uma situação mais confortável e de vantagem em relação aos concorrentes. Agora, esse é um desempenho mínimo”, diz Edmilson Motta, coordenador do curso Etapa. A nota da primeira fase é considerada para compor a nota final de cada estudante.

Das 90 questões da primeira fase da Fuvest, Solange de Lima, de 19 anos, errou apenas 12. Em outros anos, a estudante teria ficado tranquila com a nota obtida, mas ter feito apenas dois pontos acima da nota de corte não a deixa segura. “Depois que vi minha nota, reforcei muito os estudos”, diz a aluna.

Vinicius Haidar, coordenador do Curso Poliedro, diz que o nível de dificuldade das provas da segunda fase deve ser mantido alto, como em anos anteriores. “Não vemos uma tendência de mudança no grau de cobrança da prova.”

Hoje os candidatos fazem a redação e respondem a 10 questões de Português. Amanhã enfrentam 16 questões de todas as disciplinas do núcleo comum do ensino médio, exceto Português. Na terça-feira, serão 12 questões de duas ou três disciplinas, conforme a carreira.

Portões

Nos três dias, as escolas abrirão os portões às 12h30 e às 13 horas serão fechados para o início das provas. A divulgação dos aprovados será no dia 2 de fevereiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.