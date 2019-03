Atirador matou comparsa e depois se suicidou, conclui perícia

São Paulo — Um dos assassinos que abriu fogo contra alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil nesta quarta-feira (13), atirou no comparsa e depois cometeu suicídio.

Guilherme Tauci Monteiro, de 17 anos, atirou em Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e depois se matou. As informações foram divulgadas pela polícia e pelo site de notícias G1.

Ambos são antigos alunos da escola. O mais novo, segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo Pires, estudou no colégio até o ano passado. Dez pessoas morreram no ataque.

Os atiradores tinham um pacto, segundo a polícia, de que se suicidariam depois do massacre. A investigação também mostrou que Tauci e Castro fizeram pesquisas recentes sobre atos semelhantes em escolas norte-americanas.

Os dois atiradores chegaram encapuzados e traziam consigo armas de fogo, um machado, coquetéis molotov e até um arco e flecha.

Segundo o secretário, ainda não se sabe a motivação do crime. “É a grande busca: qual foi a motivação dos antigos alunos”, disse. Foram realizadas buscas na casa dos assassinos, e pertences foram recolhidos.

Os dois aparentemente foram recebidos por Marilena Ferreira Vieira Umezo, coordenadora pedagógica.

Lista de vítimas