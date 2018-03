Placas de carros do Brasil terão chip e padrão Mercosul em 2018

São Paulo — Até 1º de setembro deste ano, os novos emplacamentos de veículos no Brasil terão que se adequar ao padrão Mercosul de placas. É o que diz resolução publicada nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial da União.

O prazo vale para carros zero quilômetro, veículos que passarem por transferência de município ou propriedade, ou quando houver necessidade de substituições das placas.

Veículos usados terão até 31 de dezembro de 2023 para se adequar ao novo tipo de emplacamento, mas não há restrição para quem quiser antecipar a substiuição.

O que muda?

Novo formato

Semelhante à placa utilizada na União Europeia, o modelo do padrão Mercosul terá fundo branco. A margem superior será azul e terá o emblema do Mercosul à esquerda. No centro, ficará o nome do país. As bandeiras nacional, do estado e do município ficarão à direit

Novas cores

A cor das letras e dos números também muda: preta para veículos comuns, verde para os em teste, vermelha para os comerciais, azul para os oficiais e dourada para veículos diplomáticos.

Mais letras, menos números

Antes com três letras e quatro números, a placa inverterá essa ordem e possuirá quatro letras e três números, dispostos agora de forma aleatória (com o último caractere sendo sempre numérico para não interferir nos rodízios municipais).

No padrão atual de placas, existem 175 milhões de combinações possíveis enquanto que, no novo, esse número subirá para mais de 450 milhões.

Não haverá mais um padrão de letras correspondente a um estado ou ao país. Hoje, é possível saber de onde vem um carro apenas pelo início da placa – São Paulo, por exemplo, costuma ter veículos emplacados de C a H – mas isso acabará com as novas placas.

Segurança

Além da marca d’água com as palavras “Mercosur Brasil Mercosul”, haverá também uma faixa holográfica semelhante à das notas de R$ 20,00 e um QR code com dados do fabricante, data de produção e número de série da placa.

O modelo de placas para veículos será de 40 cm por 13 cm. Veja:Reprodução/Denatran

Já o padrão para motocicletas será de 20 cm por 17 cm. Veja:

Reprodução/Denatran