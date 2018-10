Assessor de Bolsonaro pede desculpas por ter ofendido jornalistas

O assessor de imprensa Carlos Eduardo Guimarães, que trabalha para o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), pediu desculpas nesta segunda-feira, 29, em um grupo de jornalistas.

A reação ocorreu um dia depois de Guimarães ofender repórteres e produtores de televisão e rádio incluídos no grupo, afirmando que os jornalistas são “o maior engodo do jornalismo do Brasil”.

Em nota, Guimarães reconheceu que agiu “de forma rude e equivocada”. A mensagem enviada na segunda-feira por ele, no grupo de WhatsApp de jornalistas, após a confirmação da vitória de Bolsonaro foi bem objetiva. “Não estava quase empatado? Vocês são o maior engodo do jornalismo do Brasil. Lixo.”

Guimarães justificou que estava “insatisfeito” com a cobertura jornalística sobre Bolsonaro. Segundo ele, não quis generalizar, atacar ou desmerecer qualquer dos jornalistas e acrescentou que esta não é a orientação do presidente eleito.

“Visivelmente empolgado com o resultado da apuração eleitoral usei palavras absolutamente inadequadas, extrapolando na minha manifestação”, diz a nota de Guimarães.