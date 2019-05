Assembleia de São Paulo aprova projeto de desestatização de Doria

São Paulo — O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na noite de quarta-feira, 15, um projeto que integra o Plano Estadual de Desestatização do governador João Doria.

Por 57 votos a 26, os deputados paulistas aprovaram a proposta que extingue pelo menos três companhias públicas: a Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS), a Empresa Paulista de Planejamento (Emplasa) e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp). O texto prevê, ainda, a incorporação da Imprensa Oficial do Estado (Imesp) na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

Seis partidos fecharam questão contra o projeto: PT, PSOL, Pros, Rede, Avante, PC do B e PDT foram contrários. Já os favoráveis foram PSDB, Novo, DEM, PV, PRB, PR, Podemos, Patriotas, PHS, Cidadania e MDB. As outras siglas, como o PSL, se dividiram.

Desde a campanha eleitoral, o governador João Doria tem defendido a redução do tamanho do Estado. Ele já defendeu, por exemplo, a privatização de todos os aeroportos paulistas e um plano de desestatizar locais como o Zoológico de São Paulo e Jardim Botânico. A privatização da hidrovia Tietê-Paraná, do porto de São Sebastião e a concessão de presídios à iniciativa privada com parcerias público-privadas também são projetos do governador.