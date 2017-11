Assaltantes invadem condomínio na zona sul de SP e fazem arrastão

São Paulo – Ladrões invadiram um condomínio e assaltaram os moradores na Vila Andrade, região próxima ao Morumbi, na zona sul da capital paulista, na tarde de sábado, 25.

As cinco vítimas contaram que foram rendidas no estacionamento do prédio e que tiveram pertences pessoais levados por sete ladrões. Dois deles estavam armados.

O edifício, que fica na Rua Maria José da Conceição, foi invadido por volta das 17h50, de acordo com informações das vítimas à Polícia Civil. O caso foi registrado como roubo no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi).

Em setembro, dez suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a residências morreram em tiroteio com policiais civis no Morumbi.

Quatro policiais ficaram feridos por estilhaços no confronto. Na ocasião,a quadrilha foi surpreendida por três viaturas do Departamento de Investigações Criminais (Deic), ao sair da mansão de um empresário.