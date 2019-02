As vítimas do incêndio no CT do Flamengo

Um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio, deixou dez mortos na madrugada desta sexta-feira, 08. Entre os mortos, há atletas e funcionários do clube, sendo a maioria, adolescentes entre 14 e 15 anos. Eles estavam no alojamento do CT conhecido como Ninho do Urubu. Três pessoas ficaram feridas.

A perícia trabalha com a hipótese de um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado como a principal causa.

Abaixo, a lista dos adolescentes reconhecidos mortos na tragédia:

Arthur Vinicius, 14. Seu aniversário era amanhã

Athila Paixão, 15 anos

Bernardo Pisetta, 14 anos

Christian Esmerio, 15 anos

Jorge Eduardo, 15 anos

Pablo Henrique Matos, 14 anos

Samuel Thomas Rosa, 15 anos

Vitor Isaias, 15 anos

1. 28751265_1999489240306005_304338011045232640_n zoom_out_map 1 /7 Arthur Vinicius, 14 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio (Reprodução/Instagram) Arthur Vinicius, 14 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio

2. athila_paixao_flamengo zoom_out_map 2 /7 Athila Paixão, 14 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo (Reprodução/Instagram) Athila Paixão, 14 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo

3. 38080860_1355978767871074_5236531226587693056_n zoom_out_map 3 /7 Bernardo Pisetta, 14 anos, , morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio (Reprodução/Instagram) Bernardo Pisetta, 14 anos, , morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio

4. 46307842_353418581882711_3648129703505559552_n zoom_out_map 4 /7 Christian Esmério, 15 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo (Reprodução/Instagram) Christian Esmério, 15 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo

5. 41627338_501563680319828_8675149761114907817_n zoom_out_map 5 /7 Jorge Eduardo, 15 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo (Reprodução/Instagram) Jorge Eduardo, 15 anos, vítima do incêndio no CT do Flamengo

6. Samuel zoom_out_map 6 /7 Samuel Thomas de Souza, 15 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo (Reprodução/Instagram) Samuel Thomas de Souza, 15 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo

7. 39392653_1424650451000072_4448798039401824256_n zoom_out_map 7/7 Vitor Isaias, 15 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio (Reprodução/Instagram) Vitor Isaias, 15 anos, morto em incêndio no CT do Flamengo, no Rio

CT não tinha aprovação dos bombeiros

O Ninho do Urubu não estava com a documentação regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o local não possuía o Certificado de Aprovação (CA), documento que atesta que a instalação está de acordo com a legislação vigente no que diz respeito a dispositivos contra incêndio.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro (CBMERJ), que ressaltou, contudo, que isso não significa que o CT não fosse seguro. “Importante esclarecer que a não existência do CA não significa, por si só, que o local não possuía os dispositivos, e sim que não era aprovado pelo CBMERJ” ressaltou a corporação.

Os bombeiros informaram ainda que o CA “não se trata de alvará de funcionamento (documento exigido para estabelecimentos comerciais) ou habite-se (para imóveis residenciais). Esses documentos são emitidos pela Prefeitura [do Rio de Janeiro]”, mas que o documento faz parte de um processo de legalização de edificações que envolve outros órgãos.