As principais notícias para terminar o dia bem informado

Fux suspende duas ações penais contra Bolsonaro que tramitavam no STF

O atual presidente respondia por ações de injúria e incitação ao crime de estupro envolvendo o episódio com a deputada Maria do Rosário. A determinação acontece porque a Constituição Federal proíbe que o presidente seja responsabilizado por atos anteriores ao mandato. Assim, os processos devem ficar suspensos até o fim de mandato.

Que diferença faz quem é Chico Mendes?, diz Ricardo Salles no Roda Viva

Em entrevista ao programa da TV Cultura na noite de segunda-feira (11), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, causou desconforto ao comentar sobre Chico Mendes, principal líder seringueiro do país, que faleceu em 1988, e é reconhecido mundialmente como uma das principais figuras de defesa da Amazônia. Salles disse que já ouviu várias referências positivas e negativas sobre o ativista. “Eu escuto histórias de todos os lados. Do lado dos ambientalistas, mais ligados à esquerda, é um enaltecimento. Já as pessoas que são do Agro dizem ‘Chico Mendes não era isso que é contado’”, rebateu.

Vídeo mostra queda de helicóptero com Boechat

Câmeras de segurança da concessionária CCR registraram o momento da queda do helicóptero em que estava o jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil para apurar o possível motivo da queda. Na imagem é possível ver que o helicóptero faz uma manobra no ar, porém sem controle, cai na rodovia atingindo um caminhão.

O velório do corpo do jornalista Ricardo Boechat, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo O velório do corpo do jornalista Ricardo Boechat, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo

Candidata laranja do PSL prestará esclarecimentos na PF

A candidata a deputada federal do PSL, Marisa de Lourdes Paixão, 68, irá prestar esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal de Pernambuco sobre verba de R$ 400 mil recebida do próprio partido em sua conta bancária. Marisa, que teve apenas 274 votos, foi a terceira maior beneficiada com a verba do PSL em todo país, ultrapassando até mesmo o presidente Bolsonaro e a deputada Joice Hasselmann (SP). A votação inexpressiva aponta para uma possível candidatura de fachada.

Entenda a polêmica do leite que deixou produtores bravos com o governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou o Twitter para comemorar nesta terça-feira (12) a decisão do governo de aumentar o imposto de importação de leite em pó da União Europeia. Mas a avaliação do presidente de que mais proteção favorece os consumidores brasileiros foi criticada por economistas liberais nas redes sociais. O episódio ilustra novamente o conflito no governo Bolsonaro entre o núcleo liberal encabeçado pelo ministro Paulo Guedes.

Júri declara “El Chapo” culpado por narcotráfico

Mexicano foi condenado por chefiar cartel de Sinaloa e pode receber pena de prisão perpétua. Entre as acusações, El Chapo foi condenado por conspiração internacional para distribuição de cocaína, metanfetaminas e maconha; uso de armas e lavagem de dinheiro.

Joaquin Guzman Loera, conhecido como “El Chapo” é transportado para uma prisão de segurança máxima de na Cidade do México em 8 de janeiro de 2016 Joaquin Guzman Loera, conhecido como “El Chapo” é transportado para uma prisão de segurança máxima de na Cidade do México em 8 de janeiro de 2016

Berlusconi afirma que italianos estão “loucos” por não votarem nele

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, lamentou nesta terça-feira a perda de votos que sofreu nas últimas eleições e a atribuiu à “loucura” dos italianos, que preferem outros políticos com menos experiência.“Não posso sair pra fazer compras porque todos querem uma foto comigo, nem caminhar pela rua, porque todos me param, mas, quando é preciso votar, quantos votam em Silvio Berlusconi?”,

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi

Dólar fecha em baixa de mais de 1% acompanhando otimismo no exterior

Moeda encerrou o pregão de hoje a R$ 3,71 após acordo no Congresso americano e expectativas de negociações entre EUA e China. Já a Bolsa registrou 96.168,40 pontos e alta de 1,86%, com clima positivo no mercado externo.

E a mais lida do dia: Como a hashtag com fake news sobre Jean Wyllys se espalhou na rede

Iniciados por anônimos, boatos que ligavam ex-deputado a ataque a Bolsonaro explodiram com Olavo de Carvalho, Alexandre Frota e Lobão no Twitter e Facebook. Entre as ameaças denunciadas por Wyllys antes de deixar o país, havia avisos sobre um atentado com explosivos e advertências de que seus familiares seriam estuprados e esquartejados, incluindo dados pessoais de parentes, como endereços e placa de carro.