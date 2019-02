As principais notícias desta segunda para terminar o dia bem informado

O adeus a Boechat

O jornalista Ricardo Boechat, 66 anos, morreu na queda de helicóptero na manhã desta segunda-feira (11), em São Paulo. Ele retornava de um evento em Campinas, a 90 km de São Paulo, onde palestrou para 2,7 mil pessoas. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. O motorista do caminhão foi socorrido, já o piloto da aeronave morreu no local.

A empresa que transportava Boechat não tinha autorização para táxi aéreo

A RQ Helicópteros , empresa proprietária da aeronave que levava Boechat não tinha autorização para realizar transporte de passageiros remunerado. Em 2018, ela foi multada em R$ 8 mil por um processo aberto em 2011 pela Agência Nacional de Aviação Civil . Após a queda, a Anac abrirá um procedimento administrativo, apesar de afirmar que a aeronave estava em situação regular.

Projeto original do CT do Flamengo não previa espaço para contêineres

Com base no comparativo de duas imagens do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, em Vargem Grande, Rio, onde o clube montou os contêineres para alojar 36 garotos das categorias inferiores, é possível constatar que o projeto original do CT não tinha espaço para o setor onde os meninos moravam. Nas imagens mostradas do incêndio, dava para ver as passagens impedidas na frente da porta do alojamento, com objetos que mais pareciam estar em um depósito de entulhos.

Bolsonaro tem alta da unidade semi-intensiva

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta nesta segunda-feira. 11, da unidade de terapia semi-intensiva, após melhora do quadro clínico. Ele está internado em apartamento no Hospital Israelita Albert Einstein, conforme divulgou o boletim médico. O presidente não tem dor nem febre e segue com melhora do quadro pulmonar.

Sobe para 160 o número de mortos identificados em Brumadinho (MG)

De acordo com balanço divulgado hoje (11), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas – entre funcionários da Vale, terceirizados que prestavam serviços à mineradora e membros da comunidade.

Maioria acha que investigação contra Flávio prejudica imagem de Bolsonaro

As investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) contra Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, estão prejudicando a imagem do novo governo. Essa é a conclusão de uma nova pesquisa da Ideia Big Data, que analisa o primeiro mês do governo Bolsonaro, antecipada com exclusividade por Exame. Mais da metade dos entrevistados (53,2%) considera que a imagem do presidente está arranhada.

Ibovespa recua pressionado por Vale, bancos e Petrobras; dólar avança e fecha a R$3,76

A bolsa paulista fechou em queda de 0,98% sem novidades sobre a Reforma da Previdência e com sentimento de cautela sobre negociações no exterior. Já a moeda norte-americana subiu 0,77% com incertezas sobre negociações entre Washington e Pequim.

Vacas ganham app estilo Tinder para encontrar almas gêmeas no Reino Unido

Uma startup agrícola do Reino Unido lançou um aplicativo estilo Tinder chamado Tudder, que permite que os agricultores encontrem pares para reprodução vendo fotos de bovinos com detalhes como idade, localização e proprietário. Os usuários ouvem um mugido ao deslizar o dedo — para a direita para mostrar interesse ou para a esquerda para rejeitar possíveis correspondências.

