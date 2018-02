As mudanças no conselho da BRF

Os fundos de pensão Previ (do Banco do Brasil) e Petros (da Petrobras) ganharam apoio de outros investidores para seguir adiante com sua estratégia de destituir o conselho de administração da BRF, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Uma carta com o pedido de convocação de uma assembleia geral extraordinária para debater as mudanças no conselho foi entregue no sábado. Um dos fundos que apoia as mudanças é o inglês Aberdeen, que tem 5,02% da BRF, o principal investidor estrangeiro da BRF. A dona das marcas Sadia e Perdigão acumula queda de 30% nas ações nos últimos 12 meses.

Menino morto no Rio

Em menos de 24 horas, seis pessoas foram assassinadas no Rio de Janeiro no fim de semana, mesmo com o início da intervenção na segurança Pública do estado. A morte de maior repercussão foi a de um menino de 10 anos, Marlon de Andrade, morador do Cantagalo, na Zona Sul, assassinado com um tiro na cabeça na noite de sábado. Depois de saber da morte da criança, no sábado, foi feito um trabalho conjunto ente a UPP Cantagalo/Pavão/Pavãozinho e a 13ª Delegacia de Polícia que resultou na prisão de outro menor, de 17 anos, que teria emprestado uma arma para Marlon. A polícia ainda investiga o que levou à morte da criança.

Guedes: privatizar tudo

Paulo Guedes, possível Ministro da Fazenda, caso Jair Bolsonaro seja eleito presidente, defende uma grande venda de patrimônio pelo governo para reduzir o tamanho da dívida pública. Em outras palavras, “privatizar tudo”, como ele disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo deste domingo. “(…) o governo federal tem que economizar. Onde? Na dívida. Se privatizar tudo, você zera a dívida”, disse o fundador e ex-sócio do BTG Pactual. Uma drástica redução tributária também está entre os planos de Guedes, caso venha a liderar a equipe econômica brasileira. “Tem que reduzir drasticamente o número de impostos, são 54, quando você soma as contribuições. Tem que cair para 8, ou 10 no máximo”, diz.



Meirelles no MDB?

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que poderá sair do PSD para ser candidato à Presidência da República. O destino preferido, até agora, é o MDB. Dono de apenas 2% das intenções de votos, Meirelles disse, porém, que tem conversado “com vários partidos” e feito pesquisas qualitativas para medir o seu potencial de crescimento. “A questão que estamos discutindo é qual será o meu partido. Kassab vai se posicionar em relação a fatos concretos: ter um candidato a presidente da República ou ter candidato a vice-governador de São Paulo. No caso, ele próprio”, afirmou Meirelles ao Estado. Chefe do PSD, Gilberto Kassab negocia para ele a vaga de vice na provável chapa a ser liderada pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), ao governo paulista. Em troca, o PSD está disposto a apoiar a candidatura do governador tucano Geraldo Alckmin ao Palácio do Planalto, mesmo tendo Meirelles como presidenciável.



O fim dos jogos de inverno

Depois de 16 dias de competição e meses de gestão diplomática, os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang terminaram neste domingo com uma cerimônia que resumiu os ‘Jogos da Paz’: a presença de uma delegação norte-coreana de alto nível, mas sem a bandeira russa. No campo esportivo, a grande vencedora foi a Noruega, que liderou o quadro de medalhas, com 39, sendo 14 de ouro. O general norte-coreano Kim Yong Chol e a filha do presidente americano Donald Trump, Ivanka, assistiram a cerimônia de encerramento em PyeongChang. Eles não tiveram nenhum contato. O fato de as duas coreias terem desfilado juntas no encerramento, mas cada uma carregando sua própria bandeira pode ser um sinal, segundo análise do jornal New York Times, que que a boa vontade diplomática já terminou. Na sexta-feira, os EUA anunciaram uma nova leva de sanções contra os norte-coreanos.

Retaliação a fabricantes de armas

Apontados como um dos culpados pelo massacre com um fuzil que deixou 17 mortos em uma escola de Ensino Médio na Flórida, os fabricantes de armas americanos – já enfrentando uma difícil situação financeira – começam a sofrer a desconfiança das grandes empresas. Pressionadas nas redes sociais, as empresas de aluguel de automóveis Hertz e Enterprise, as companhias de seguros Metlife e Chubb e a empresa de segurança em informática Symantec desfizeram as parcerias com a Associação Nacional de Rifles (na sigla em inglês, NRA) órgão que representa o poderoso lobby das armas nos Estados Unidos. As empresas de aviação Delta Airlines e United Airlines também anunciaram fim de parcerias com a associação. Em outra frente, um evento de armas realizado em Tampa, na Flórida, neste fim de semana, teve vendas acima do previsto, sobretudo para professores e profissionais de educação, numa clara resposta ao presidente Donald Trump, que sugeriu bônus para professores armados.

Sequestro de 110 garotas na Nigéria

O governo nigeriano reconheceu, neste domingo, que 110 garotas seguem desaparecidas uma semana após membros do grupo extremista Boko Haram atacarem sua cidade. O destino das desaparecidas é desconhecido, mas testemunhas afirmam que extremistas islâmicos perguntaram sobre a localização da escola das garotas e alguns dizem ter visto jovens serem levadas sob ameaça de armas. O governo foi criticado pela demora em se posicionar. A suspeita é que as garotas tenham sido levadas como noivas para os membros do Boko Haram, assim como aconteceu em 2014, quando o grupo raptou 276 alunos, das quais cem continuam desaparecidas.