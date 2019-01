As melhores fotos da posse de Jair Bolsonaro em Brasília

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro toma posse hoje em Brasília numa sequência de cerimônias com um desfile em carro oficial. A principal cerimônia ocorreu no Congresso Nacional, mas haverá solenidades também no Palácio do Planalto e no Itamaraty.

Um inédito esquema de segurança, que inclui até mísseis anti-aéreos, foi montado para o evento. Estima-se que entre 250 mil e 500 mil pessoas estejam em Brasília para acompanhar as festividades.

Veja a seguir as melhores fotos do evento:

O presidente Jair Bolsonaro, em discurso no Congresso durante a cerimônia de posse

O presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse, em sessão solene no Congresso Nacional.

O presidente Jair Bolsonaro acena em desfile com carro oficial durante sua posse em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro desfila em carro oficial durnate a cerimônia de posse em Brasília

Jair Bolsonaro faz gesto de arma com a mão durante sua posse como presidente da República

Populares aguardam na Praça dos Três Poderes, a cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em Brasília.

Bombeiros usam jatos de água para refrescar o público que aguarda a cerimônia de posse de Bolsonaro, na Praça dos três Poderes.

Apoiadores de Jair Bolsonaro aguardam cerimônia de posse em Brasília

Apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília no dia da posse do presidente