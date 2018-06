As goleadas que a Suíça já deu no Brasil em 4 campos fora do futebol

São Paulo — A seleção brasileira estreia neste domingo (17) na Copa do Mundo 2018. Seu primeiro rival, a Suíça, fez sua melhor campanha no Mundial em 1954, quando chegou às quartas de final (o que não significa que a partida de hoje será isenta de desafios). Mas é fora dos campos que esse país europeu ganha de lavada do Brasil — e não estamos falando apenas de sua excelência na produção de relógios e chocolates. Veja alguns exemplos:

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Com menos habitantes do que a cidade de São Paulo, a Suíça divide com a Austrália o segundo lugar no ranking de países com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo. O Brasil, por sua vez, está no meio do percurso na 79ª posição em uma lista de 168 países. Desde de 2010, o país avançava continuamente no índice. Mas estacionou no último relatório, lançado no ano passado com dados de 2015.

País Ranking IDH (2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suíça 2 0.932 0.932 0.934 0.936 0.938 0.939 Brasil 79 0.724 0.730 0.734 0.747 0.754 0.754

EDUCAÇÃO

Em termos de formação educacional, mais golaços. Na Suíça, 87% dos adultos com idade entre 25 a 64 anos tinham concluíodo pelo menos o ensino médio. Em contrapartida, apenas 49% dos brasileiros tinham ensino médio completo — um desempenho bastante inferior à média dos outros países da OCDE, onde 74% dos moradores concluíram esse nível educacional. O Brasil está entre os oito países com o pior desempenho no PISA 2015 (prova que mede o nível de aprendizado de estudantes de 15 a 16 anos dos países da OCDE e nações convidadas). Já a Suíça superou a média dos países analisados em quase todas as disciplinas em 2015:

País Nota PISA – Matemática (2015) Nota PISA – Leitura (2015) Nota PISA- Ciências (2015) Suíça 521 492 506 Brasil 377 407 401 Média OCDE 490 493 493

SAÚDE

Com 30% de sua população acima dos 55 anos, a Suíça é o segundo país com a maior expectativa de vida entre os países da OCDE. Também supera o Brasil na quantidade de médicos para cada mil habitantes e número de leitos disponíveis em hospitais. O Brasil também perde em saneamento. Por aqui, 17% da população ainda não tinha acesso à infraestrutura básica de água e esgoto em 2015. Apenas 0,1% da população da Suíça estava na mesma condição no período.

Países Expectativa de vida ao nascer Leitos de hospital para cada mil habitantes (2013) Médicos para cada mil habitantes (2016) Mortalidade infantil (para cada mil nascidos vivos) Mortalidade materna para cada 100 mil nascidos vivos (2015) Gravidez na adolescência (nascimentos para cada mil mulheres entre 15 e 19 anos, 2015) Suíça 83 4,6 4,25 3,9 5 2,9 Brasil 74,7 2,2 1,85 14,6 44 67

ECONOMIA

Há oito anos, a Suíça é considerada a nação mais competitiva do mundo, segundo ranking do Fórum Econômico Mundial. O Brasil, em contrapartida, está em 80º na lista que contempla 137 países. A Suíça também é um dos melhores países para empreender em todo o globo. No último ranking do The Global Global Entrepreneurship and Development Institute, ficou em 2º e o Brasil em 98º. O país dos rivais da seleção brasileira neste domingo também é um dos países com menor desigualdade de renda do munco com um índice de Gini de 0,939 – vale lembrar que quanto mais próximo de 1, mais igualitária é uma nação.